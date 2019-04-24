Медведчук заявил, что обмен пленными застопорился именно из-за позиции Порошенко

По мнению политика, экс-президент не смог выиграть выборы из-за радикальной русофобии, которую он возвёл в ранг государственной политики.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает Петра Порошенко персонально ответственным за срыв процесса обмена пленными, который застопорился больше года назад. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.

— Мои отношения с президентом Порошенко все эти годы были связаны с тем, что я занимался вопросами переговоров с Донецком, Луганском и Москвой по вопросу освобождения и обмена наших людей, занимался вопросами мирного урегулирования. На этом всё, потому что мои взгляды никогда не совпадают с взглядами господина Порошенко, — рассказал он.

Медведчук обвинил Порошенко в том, что он возвёл антироссийскую истерию и радикальную русофобию в ранг государственной политики. Но именно по этой причине, по мнению политика, он эти выборы и проиграл.

— Это его умышленная, целенаправленная, принципиальная и последовательная позиция, которая мною не воспринималась, а если воспринималась, то только в штыки, — добавил Медведчук. — Я неоднократно говорил, что он не прав и эта политика к добру не приведёт. Но, как выяснилось, добра для него как раз не получилось.

Накануне ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Действующий президент Украины Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей. Ещё 2,31% бюллетеней признаны недействительными.