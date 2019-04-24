Глава ЦИК ожидает, что к концу года в России исчезнет треть партий

Некоторым объединениям в этом году предстоит доказать соответствие ряду критериев, в том числе по участию в избирательных кампаниях.

Примерно треть российских политических партий может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Сейчас в России существует 61 партия, 32 из них были созданы семь лет назад, а в этом году им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства.

— По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года, — заявила Памфилова.

Он добавила, что в ЦИК наблюдают устойчивую тенденцию к снижению количества партий — "партии-однодневки постепенно испускают дух".