На трассе в Челябинской области нашли гроб с телом младенца

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На трассе в Челябинской области нашли гроб с телом младенца

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Фото: © Pixabay

Оказалось, что родители умершего ребёнка испугались, увидев сотрудников ДПС по пути на кладбище.

В Саткинском районе Челябинской области на трассе был обнаружен гроб с телом маленького ребёнка. Об этом РИА "Новости" рассказали в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, женщина, у которой уже есть трое детей, родила мёртвого ребёнка. Она решила похоронить его — и вместе с мужем повезла гроб на кладбище. Увидев сотрудников ГИБДД, пара очень испугалась и оставила гроб на обочине.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Им уже удалось установить личность женщины.

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