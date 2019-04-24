Путин по дороге на встречу с Ким Чен Ыном сделает остановку в Чите

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Путин по дороге на встречу с Ким Чен Ыном сделает остановку в Чите

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин вечером 24 апреля вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном. По дороге российский лидер сделает остановку в Чите.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Забайкалье Путин проведёт совещание по ситуации с природными пожарами. Российский лидер выслушает доклады об оказании помощи людям, пострадавшим от стихии.

Ранее Лайф сообщал, что СК возбудил уголовные дела по статье о халатности из-за пожаров в Забайкальском крае.

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