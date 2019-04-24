Песков не возлагает надежды на освобождение Вышинского, пока у власти Порошенко

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Песков не возлагает надежды на освобождение Вышинского, пока у власти Порошенко

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Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что Порошенко — всё ещё действующий президент Украины.

В Кремле призвали не возлагать надежды на освобождение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, пока у власти находится действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

До инаугурации президентом Украины, главой государства продолжает оставаться Пётр Порошенко. Его позицию по Вышинскому мы хорошо знаем. В этой связи вряд ли стоит возлагать какие-то надежды на то, что до истечения срока полномочий Порошенко будут предприняты какие-то действия, — отметил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал обращение российских журналистов к Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению Вышинского.

Как уже сообщал Лайф, руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится под арестом в Незалежной.

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