В России завершились испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

По сообщениям конструкторов, обе реакторные установки ПЭБ успешно вывели на полную мощность.

В России успешно прошли испытания единственной в мире ядерной энергетической установки на плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Как сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома", данное событие стало огромным достижением большого коллектива специалистов "Росатома". Ведь результаты испытаний подтвердили все технологические параметры, заложенные в техническом проекте ПЭБ.

— Проведённые испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБа, а также автоматических систем управления технологическими процессами. Результаты испытаний подтвердили достигнутые технологические параметры, заложенные в техническом проекте ПЭБа, — говорится в сообщении представителей "Росэнергоатома".

Как уточнил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, теперь на основании результатов испытаний будет оформлен акт государственной комиссии по приёмке ПЭБов. Следующим шагом станет получение лицензии на эксплуатацию. Данный процесс планируется на июль текущего года.

Параллельно испытаниям в Певеке (Чукотка) велось строительство береговых и гидротехнических сооружений для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии и тепла в городские сети. Завершение всех работ запланировано на конец 2019 года.

— Сейчас работы в целом идут по графику, — отмечается в сообщении компании.

По планам "Росэнергоатома", во время летней навигации ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека. Там "Академик Ломоносов" заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Отметим, "Академик Ломоносов" — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Это новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Прежде всего подобная техника предназначена для обеспечения электроэнергией удалённых промышленных предприятий, портовых городов, а также газовых и нефтяных платформ, расположенных в открытом море, в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. ПЭБы способны вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и 50 гигакалорий в час тепловой энергии, чего достаточно для города со стотысячным населением.

Разработчики ПАТЭС создавали блоки с учётом возможного возникновения природных катастроф, в частности цунами, чтобы избежать вероятности их уничтожения и возникновения угрозы для местных жителей или экологии.

Кроме того, данные комплексы способны работать как опреснительные установки, что делает их перспективными объектами для островных государств.