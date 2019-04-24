Песков заявил, что усилия по решению проблем двух Корей заслуживают поддержки

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Песков заявил, что усилия по решению проблем двух Корей заслуживают поддержки

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Флаг КНДР. Фото: © flickr/stephan

По его мнению, единственным эффективным международным механизмом является шестисторонний формат.

Усилия всех стран по разрешению проблемы Корейского полуострова заслуживают поддержки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы знаете, что предпринимаются усилия по регулированию со стороны других стран. Здесь все усилия заслуживают поддержки, если они действительно преследуют цель денуклеаризации и в целом решения проблемы двух Корей, — заявил Песков.

По его мнению, единственным эффективным международным механизмом является шестисторонний формат.

Отметим, что шестисторонние переговоры по денуклеаризации Северной Кореи были начаты в 2003 году с участием КНДР, Южной Кореи, России, Китая, США и Японии, однако в 2008 году работа такого формата была прервана.

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