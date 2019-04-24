Россияне стали пить в два раза меньше алкоголя

Из-за этого также сократилось число отравлений спиртным и других алкоголь-ассоциированных расстройств.

В 2018 году потребление алкоголя в России снизилось до 9,3 литра на душу населения по сравнению с 18 литрами в 2011 году. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства здравоохранения России сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, снижение потребления спиртного привело также к сокращению числа как алкогольных отравлений, так и других алкоголь-ассоциированных расстройств.

Глава Минздрава уточнила, что снижение алкогольного потребления сказалось прежде всего на смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года этот показатель снизился на 18%.

Ранее Скворцова заявила, что в России 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из-за выпивки: либо от отравления, либо от болезней, вызванных алкоголизмом.