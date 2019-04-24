Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Кроме того, сразу в 44 регионах страны отмечается уровень младенческой смертности ниже среднего.

Уровень продолжительности жизни в России достиг исторического максимума. Средний показатель находится на уровне 72,9 года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что у мужчин рост продолжительности жизни составил 0,3 года, у женщин — 0,2 года.

Кроме того, сразу в 44 регионах страны отмечается уровень младенческой смертности ниже среднего. Исторического минимума достиг также уровень материнской смертности, а в 32 регионах не было зафиксировано ни одного подобного случая.