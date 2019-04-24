Скворцова заявила, что навязывать платные услуги в больницах недопустимо

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Скворцова заявила, что навязывать платные услуги в больницах недопустимо

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Она напомнила, что даже в случае форс-мажоров можно воспользоваться услугами разных организаций, которые работают по ОМС.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о недопустимости навязывания в больницах платных услуг, а также замещения ими гарантированной медпомощи. Об этом говорится в докладе к итоговой коллегии ведомства, который имеется в распоряжении РИА "Новости".

Отдельно хочу поставить акцент на недопустимости замещения гарантированной государством медицинской помощи платными услугами. И тем более недопустимости "подталкивания" пациентов к этому, — заявила Скворцова.

Она напомнила, что даже в случае форс-мажоров можно воспользоваться услугами разных организаций, которые работают по ОМС.

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