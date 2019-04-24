В Красноярском крае алабай набросился на школьника — видео

Пятиклассника смогли отбить очевидцы. Местные жители рассказали, что это не первое нападение собаки.

В городе Иланский Красноярского края огромный алабай накинулся на школьника. Инцидент записал автомобильный видеорегистратор.

Мальчика смогли отбить очевидцы. По словам местных жителей, эта собака не первый раз нападает на людей.

Одна из свидетельниц инцидента рассказала Лайфу, что на записи не видно всей происходившей картины. По её словам, люди ругались с хозяином собаки, который вёл себя агрессивно и утверждал, что его собака "сидит в ограде".

— Она пасть открывала, чуть за голову его не укусила, меня аж трясёт, у меня мужа трясло, — рассказала очевидица.

Женщина уточнила, что мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. О повреждениях у ребёнка к настоящему моменту ничего не известно.

Ранее Лайф писал о нападении сбежавшего алабая на двух подростков в Новой Москве.