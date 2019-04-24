Певец Дик Риверз умер в день своего рождения

За всю свою карьеру он записал около 30 альбомов, а в 60-х активно участвовал в популяризации рок-н-ролла во Франции.

Во Франции на 74-м году жизни скончался певец Дик Риверз. Об этом в "Твиттере" сообщил его менеджер. Стоит отметить, что артиста не стало в день его рождения.

— С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверз, — говорится в сообщении.

Представитель артиста также выразил соболезнования его родным и близким. Стоит отметить, что Дик Риверз — это сценический псевдоним артиста. Его он услышал в фильме "Любить тебя", в котором играл его кумир Элвис Пресли.

За всю карьеру Риверз записал около 30 альбомов, а в 60-х активно участвовал в популяризации рок-н-ролла во Франции.