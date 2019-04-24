Эксперт считает "холостыми выстрелами" угрозу авианосцев США в Средиземном море

Он также заявил, что подобная мера никак не отразится на внешней или внутренней политике РФ.

Угрозы Вашингтона отправить американские авианосцы в Средиземное море являются не более чем "холостым выстрелом". Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.

— Такое заявление господина Хантсмана можно рассматривать, во-первых, как недружественное, во-вторых, оно относится к разряду типичной лицемерной американской демагогии. Господин Хантсман обвиняет Россию в дестабилизации чуть ли не по всему миру, вот это его инкриминация, — заявил Баранец.

Он также обратился к представителю Вашингтона с вопросами относительно ситуации в Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии, а также Венесуэле.

— Да, есть два авианосца в Средиземном море, здесь возникает просто и прагматичный вопрос — ну и что? Ну хорошо, придут в Средиземное море не два, а все 12 американских авианосцев. И как это повлияет на внутреннюю политику России? На внешнюю политику России? Да никак совершенно! Так что вот это заявление Хантсмана я рассматриваю как холостой выстрел, — добавил эксперт.

Баранец напомнил, что американские авианосцы могут находиться в каждой точке мира, однако не стоит рассматривать подобные заявления в качестве угрозы России. Кроме того, он выразил мнение, что США никогда не пойдут на войну с РФ в Средиземном море, так как Россия обладает средствами, способными уничтожить имеющиеся у Штатов авианосцы.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман назвал авианосную группировку американского флота, развёрнутую в Средиземном море, сигналом для Москвы.