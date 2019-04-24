В Саратове врачи по ошибке удалили пациентке грудь

Медики не стали уточнять или подтверждать диагноз, поставленный в учреждении неонкологического профиля.

В Саратове врачи по ошибке удалили здоровую грудь 57-летней пациентке, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

В 2017 году женщина обратилась в Дорожную клиническую больницу на станции Саратов-2 ОАО "РЖД" и предоставила документы обследования, пройденного в учреждении неонкологического профиля.

Медики не стали уточнять или подтверждать диагноз и по договору об оказании платных медицинских услуг удалили пациентке грудь. Гистологическое исследование, проведённое после операции, показало, что клинический диагноз — рак правой молочной железы — был поставлен женщине ошибочно.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья. Правоохранители устанавливают личности виновных.

Ранее Лайф рассказывал, как хирурги удалили женщине грудь, перепутав её с другой пациенткой.