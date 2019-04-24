В Москву на Пасху придёт похолодание

Кроме того, ожидаются небольшие дожди, однако обильные осадки синоптики не прогнозируют.

В день празднования Пасхи в Москву придёт небольшое похолодание. Об этом ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— После очень тёплой погоды всегда наступает похолодание. Начиная с субботы в северные регионы России придёт арктический воздух, который будет перемещаться дальше и придёт в Москву 28 апреля, — заявил Вильфанд.

По его словам, температура упадёт до отметок в 12–17 градусов, при этом пройдут небольшие дожди, однако обильных осадков не ожидается.