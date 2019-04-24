В России снизилось количество надзорных проверок

Отмечается, что меньшее число проверок стало следствием применения надзорных каникул.

Число надзорных проверок в России сократилось, однако неизменным остаётся число штрафов. Такой вывод был сделан в ходе XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, сообщает РАПСИ.

— За последние десять лет мы видим постоянное снижение числа проверок — в первую очередь во многом это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет. Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства, — заявил советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин.

Он также отметил, что число плановых проверок сократилось в четыре раза, а внеплановых — в два. Кроме того, он подчеркнул, что другие цифры, такие как количество и размер штрафов, остаются неизменными, а в этом году и вовсе могут ухудшиться.

Начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры РФ Алексей Пухов, в свою очередь, отметил увеличение запланированных проверок, которое связано с отменой моратория на контрольно-надзорную деятельность, а также рассказал, что Генеральная прокуратура поддерживает постоянный контакт с бизнесменами по линии количества и порядка проверок.

Также в ходе сессии был рассмотрен вопрос о количестве необоснованных требований со стороны надзорных органов.