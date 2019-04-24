Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Заявление о приёме в российское гражданство будет рассматриваться в течение трёх месяцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

— Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, — говорится в указе президента.

Стоит отметить, что указ был подписан в гуманитарных целях. Согласно документу, постоянно проживающие на территории ЛНР и ДНР граждане могут подать заявления о приёме в российское гражданство в территориальные органы МВД РФ. В течение трёх месяцев их заявление будет рассматриваться.