В Ярославской области будут продавать куличи с напоминанием о долгах

Провести акцию решили местные судебные приставы, заручившись поддержкой настоятеля храма и руководства хлебозавода.

В Ярославской области судебные приставы заказали партию куличей, которые будут продавать вместе с магнитом с призывом узнать о своих долгах. Об этом сообщается на сайте областного управления ФССП.

На магните размещена ссылка на ресурс "Банк данных исполнительных производств", где граждане смогут проверить себя на наличие долгов.

Приставы считают, что акция особенно актуальна в преддверии длинных майских выходных, когда часть населения едет за рубеж.

Как отмечается, трёх участников акции, которые найдут зелёные магниты в упаковках с куличами, пригласят вместе с семьёй на экскурсию на колокольню и по Гарнизонному храму Михаила архангела.

Ранее Лайф публиковал рецепты куличей как для начинающих, так и для самых продвинутых кулинаров.