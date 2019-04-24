Украинские депутаты хотят ограничить полномочия Зеленского на посту президента

Главу государства хотят лишить права определять кадровую политику в ключевых органах безопасности: от Минобороны и СНБО до разведслужбы и СБУ.

Украинская партия "Самопомощь" зарегистрировала законопроект, который ограничивает полномочия президента страны. Одним из авторов документа выступила зампредседателя Верховной рады Оксана Сыроид. Пояснительную записку она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

В соответствии с документом, президента Украины хотят лишить возможности определять кадровую политику в Министерстве обороны, СБУ, Службе внешней разведки и Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

По словам Сыроид, цель закона — "не ограничить власть" президента, а "привести в соответствие с конституцией". Кроме того, женщина-парламентарий утверждает, что некоторые положения документа направлены даже на защиту новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.

— Любой, кто приходит на такой объём власти, становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: '"Я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом", — рассуждает Сыроид в своём "Фейсбуке".

К слову, в экспертном сообществе выдвинутый законопроект раскритиковали. А вот реакции самого Зеленского пока не последовало.

Как сообщал Лайф, ЦИК Украины обнародовал итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. В скором времени он станет новым лидером украинского государства, сменив на этом посту Петра Порошенко.