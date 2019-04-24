В Генштабе рассказали, где может возродиться ИГИЛ

Возрождение ИГИЛ* возможно в Заевфратье в Сирии из-за изолированности территории. Об этом рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Он отметил, что изолированность Заевфратья создаёт предпосылки роста сепаратистских настроений среди проживающего там населения.

— Российская Федерация неоднократно предпринимала попытки установить автомобильный мост через реку Евфрат, но эта инициатива не была поддержана Соединёнными Штатами и подконтрольными им силами, — заявил генерал-лейтенант, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

Гаджимагомедов отметил, что аналогичные шаги предпринимались по линии ООН, однако ситуацию не удалось разрешить.

По его словам, восстановление транспортной инфраструктуры в регионе позволит "обеспечить доступность передвижения сирийцев" и поспособствует восстановлению связей между жителями общин, проживающих по разные стороны Евфрата.

Восьмая конференция по международной безопасности проходит в Москве с 23 по 25 апреля.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.