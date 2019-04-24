В Генштабе рассказали, где может возродиться ИГИЛ

Читайте также

В Генштабе рассказали, где может возродиться ИГИЛ

15

Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

Возрождение ИГИЛ* возможно в Заевфратье в Сирии из-за изолированности территории. Об этом рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Он отметил, что изолированность Заевфратья создаёт предпосылки роста сепаратистских настроений среди проживающего там населения.

Российская Федерация неоднократно предпринимала попытки установить автомобильный мост через реку Евфрат, но эта инициатива не была поддержана Соединёнными Штатами и подконтрольными им силами, — заявил генерал-лейтенант, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

Гаджимагомедов отметил, что аналогичные шаги предпринимались по линии ООН, однако ситуацию не удалось разрешить.

По его словам, восстановление транспортной инфраструктуры в регионе позволит "обеспечить доступность передвижения сирийцев" и поспособствует восстановлению связей между жителями общин, проживающих по разные стороны Евфрата.

Восьмая конференция по международной безопасности проходит в Москве с 23 по 25 апреля.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×