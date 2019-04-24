Леонардо Ди Каприо уже ведёт переговоры о новом фильме

Актёр может исполнить главную роль в будущей кинокартине Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".

В Сети появилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо в настоящий момент обсуждает возможность принять участие в новом фильме Гильермо дель Торо. Проект получил название "Аллея кошмаров". Об этом сообщает THR.

Производством фильма займётся студия Fox Searchlight. Ранее режиссер работал с этой командой над другим своим фильмом — "Форма воды".

Сама лента будет основана на одноимённом романе писателя Уильяма Линзи Грэшема. Сюжет фильма рассказывает об амбициозном мошеннике, который объединил усилия с девушкой-психиатром.