Путин дал старт отгрузке первой партии СПГ на заводе под Петербургом

После старта процесса СПГ с завода "Криогаз — Высоцк" будет отгружен на танкер-газовоз Coral Anthelia.

Президент России Владимир Путин дал старт началу отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Криогаз — Высоцк". Торжественная церемония состоялась в режиме видеоконференции.

Глава государства отдавал распоряжение, находясь в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, куда приехал на заседание Совета законодателей. А непосредственно сам запуск отгрузки проходил на заводе в городе Высоцк в Ленинградской области, где в этот момент находились руководитель "Новатэк" Леонид Михельсон, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Комплекс готов начать загрузку. Разрешите начать, — доложил Михельсон президенту, на что получил от президента команду: "Разрешаю".

Отметим, комплекс располагается на территории порта Высоцк Выборгского района Ленинградской области и является первым среднетоннажным СПГ-проектом на Балтике.