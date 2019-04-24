В Москве репетитор избил ученицу за плохую игру на пианино

Девочка неоднократно жаловалась папе на педагога. Для того чтобы проверить это, мужчина установил в комнате камеры.

В Москве репетитор по игре на пианино избивал ученицу за плохую игру на инструменте. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного СУ СКР.

Ранее в СМИ появилась информация, что студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского бил ученицу, которая неправильно исполняла гаммы. Девочка неоднократно жаловалась отцу, и он, чтобы проверить это, установил в комнате камеру видеонаблюдения.

Сейчас педагог задержан. Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также установить причастность педагога к другим подобным инцидентам в столице.