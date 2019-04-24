Стало известно, когда выйдет бюджетная версия консоли Nintendo Switch

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Стало известно, когда выйдет бюджетная версия консоли Nintendo Switch

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Фото © Pixabay

Вместе с этим японская корпорация должна будет выпустить обновлённую версию привычной версии консоли.

Бюджетная версия консоли Nintendo Switch должна выйти в конце июня 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что текущая версия игровой консоли также получит небольшое обновление. Предполагается, что речь идёт о следующей ревизии гаджета. При этом более мощная версия консоли пока не разрабатывается японцами.

Ранее аналитики сообщали, что в этом финансовом году продажи консоли Switch будут в районе 18,5 млн штук. Согласно оценкам специалистов, годом ранее Nintendo отгрузила 17,5 млн консолей.

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