Киев пожаловался на "жёсткий" досмотр судов в районе Керченского пролива

Россия якобы "препятствует" прохождению кораблей в украинские порты и "создаёт" искусственную очередь.

Глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал посетовал, что Россия "демонстративно препятствует" прохождению судов в украинские порты в районе Керченского пролива. Заявление прозвучало в эфире телеканала UATV. Таким образом, по словам Цигикала, создаётся искусственная очередь, где украинские суда осматривают гораздо дольше других и пропускают последними.

— Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить чёткие границы территориальных вод и прилегающих к ним, — рассуждает глава Госпогранслужбы Украины.

С "жесткими", по оценке Цигикала, действиями российской стороны в Киеве мириться не намерены. Как раз сейчас там проходит международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур, Министерства обороны Украины и береговой охраны США, где они могли "обменяться опытом" в этой сфере.

Ранее стало известно, что бойцы 73-го морского центра спецназначения Вооружённых сил Украины начали учения по абордажу судов. Спецназовцев якобы натаскивают на действия по программе VBSS — сближение, высадка, прочёсывание, захват.

Однако военный эксперт в беседе с Лайфом назвал легенду учений "натянутой на глобус", и вот почему.