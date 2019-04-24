В Петербурге неизвестный сжёг автомобили бизнесмена — видео

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В Петербурге неизвестный сжёг автомобили бизнесмена — видео

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В общей сложности огонь повредил шесть машин, в том числе четыре соседских, никто из людей не пострадал.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина облил бензином и поджёг два автомобиля бизнесмена и активиста Алексея Осипова, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как уточнили в МЧС, в результате сгорели три автомобиля, в ещё трёх машинах обгорели части кузова.

Сам общественник подозревает в поджоге сына владельца местного магазина, с которым у него произошла потасовка из-за проверки по поводу продажи алкоголя.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%EF%EE%FD%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%E1%F3%EB%FC%E2%E0%F0&section=search&z=photo-181033441_456239183%2Fwall-181033441_88" target="_blank">Дежурный по Петербургу</a></p>

Молодой человек находится на допросе в полиции. На записи с камер видеонаблюдения поджигатель сам слегка обгорел, в то время как сын владельца магазина цел и невредим.

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