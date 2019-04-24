В Петербурге неизвестный сжёг автомобили бизнесмена — видео

В общей сложности огонь повредил шесть машин, в том числе четыре соседских, никто из людей не пострадал.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина облил бензином и поджёг два автомобиля бизнесмена и активиста Алексея Осипова, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как уточнили в МЧС, в результате сгорели три автомобиля, в ещё трёх машинах обгорели части кузова.

Сам общественник подозревает в поджоге сына владельца местного магазина, с которым у него произошла потасовка из-за проверки по поводу продажи алкоголя.

Молодой человек находится на допросе в полиции. На записи с камер видеонаблюдения поджигатель сам слегка обгорел, в то время как сын владельца магазина цел и невредим.