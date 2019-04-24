Критики остались довольны новыми "Мстителями"

По словам журналистов, которые уже успели посмотреть фильм, фанатов ждёт мрачная и эмоциональная кинолента.

29 апреля в российский прокат выходит фильм "Мстители: Финал". Американские журналисты уже успели посмотреть картину, а также поделиться своими впечатлениями о ней.

По словам Эрика Кона из IndieWire, в фильме фанатов ждёт огромное количество эмоциональных и эффектных сцен. Критик заявил, что фильм получился достаточно перегруженным сюжетными линиями, однако фанаты должны всё равно остаться в восторге.

Сотрудник THR Тодд МакКарти заявил, что считает, что авторы новых "Мстителей" сделали всё возможное, чтобы не пытаться угодить фанатам. При этом главным достоинством ленты он считает не только экшен и спецэффекты, но и глубокую актёрскую игру ключевых персонажей.

Журналист Variety Питер Дебрюдж рассказал, что "Финал" — это фильм исключительно для поклонников киновселенной Marvel, чего нельзя было сказать о "Войне бесконечности", которую продвигали как обязательный к просмотру фильм для любой аудитории. По словам журналиста, зрителей ждёт два с половиной часа классического супергеройского кино, а оставшиеся 30 минут посвящены серьёзным драматическим сценам.