Путин призвал парламентариев активнее укреплять обратную связь с обществом

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Путин призвал парламентариев активнее укреплять обратную связь с обществом

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Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ призвал парламентариев активнее укреплять обратную связь с институтами гражданского общества. Он пояснил, что это поможет оперативно вносить коррективы в работу.

Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом, — отметил лидер страны.

Глава государства также добавил, что парламентариям нужно вовлекать непарламентские партии в обсуждение важных вопросов.

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