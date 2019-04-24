Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила президенту страны Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года.

Она ещё раз напомнила, что тема демографической ситуации в стране была центральной во время Послания президента Федеральному собранию.

— В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики, — заявила Матвиенко во время встречи президента с Советом законодателей.

Напомним, в сентябре 2018 года вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что программа материнского капитала будет продлена после 2021 года "с высокой долей вероятности".