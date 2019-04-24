Путин заявил, что Россия будет наращивать мощности по производству СПГ

Российский лидер отметил, что не сомневается в успешной работе завода по производству СПГ в Ленинградской области.

Глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) растёт, и Россия будет последовательно наращивать мощности по его производству. Цель нашей страны — занять достойную нишу на мировом рынке. Такое заявление в Санкт-Петербурге сделал президент России Владимир Путин по случаю старта отгрузки продукции с СПГ-завода "Криогаз — Высоцк".

— Можно не сомневаться, что завод ждёт хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Спрос стабильно растёт и в нашей стране, и в мире. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нишу, — сказал Путин.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин дал старт отгрузке первой партии СПГ на заводе под Петербургом.

Отметим, компания "Криогаз — Высоцк", принадлежащая почти в равных долях компании "Новатэк" и "Газпромбанку", реализует в Высоцке проект по строительству терминала по производству и перегрузке СПГ на территории порта. В год отсюда будет поставляться около 600 тысяч тонн сжиженного газа — для бункеровки и небольшим потребителям на европейский рынок. По планам разработчиков, в будущем на данном направлении возможно строительство ещё двух линий отгрузки.