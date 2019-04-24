Путин призвал достойно подготовиться к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей в Санкт-Петербурге призвал достойно подготовиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— И, конечно же, я хочу ещё раз поздравить вас и всех ваших коллег, родных, близких с наступающим Днём Победы. Наш долг — достойно подготовиться к предстоящему в следующем году юбилею, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, — заявил российский лидер.

Он также отметил, что в связи с этим необходимо сделать всё возможное для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.