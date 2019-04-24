Nickelodeon начала продавать фигурки из мемов о "Губке Бобе"

Телевизионная сеть Nickelodeon выпустила фигурки персонажей мультсериала "Губка Боб" в образах, которые стали мемами. Товары можно купить на Amazon.
Всего было создано шесть фигурок около двадцати сантиметров в высоту. Все они входят в один набор. Среди них можно найти Губку Боба в разных образах, Патрика и Сквидварда.
Каждая фигурка стоит $22. Товары стали очень популярны среди пользователей Amazon, поэтому некоторые из них уже распроданы.
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