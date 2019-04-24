Путин призвал депутатов объяснять гражданам принятие непростых решений

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев при принятии непростых решений объяснять их необходимость гражданам. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

На встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге российский лидер заявил, что отношение избирателей к кажущимся на первый взгляд непопулярными решениям будет другим, когда люди будут понимать, что "власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает".

По словам президента, парламентарии должны видеть перспективы развития экономики и социальной сферы и действовать в интересах развития, в интересах населения.