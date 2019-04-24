Путин рассказал, как Россия должна отвечать на санкции

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Путин рассказал, как Россия должна отвечать на санкции

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Фото: © L!FE/ Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на введение западных санкций Москва должна продемонстрировать разбюрокрачивание системы.

Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только одно — разбюрокрачивание системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса. Если мы это сможем сделать, то плевать хотели на все ограничения, — заявил Путин в ходе выступления на встрече с Советом законодателей в Петербурге.

Он также подчеркнул, что уже сейчас те, кто вводит санкции, не добиваются того эффекта, которого планировали. При этом если российская система будет привлекательной, то страна сможет быстро и эффективно решать все имеющиеся задачи.

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