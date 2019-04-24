Полицейских обвиняют в жестоком избиении отца чемпиона мира по ММА

В результате полученных травм 46-летний мужчина скончался через день после нападения.

Трое столичных полицейских задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших за собой смерть человека. Как сообщает портал Mash, жертвой нападения стал 46-летний отец двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау.

По предварительным данным, трое полицейских, одетых в гражданскую одежду, остановили на улице Сулли Юнусилау. Сначала шутили над его внешностью, затем пытались задержать, применяя силу. Мужчина забежал в ближайшую аптеку и попросил её сотрудников вызвать полицию, однако в этот момент его догнали преследователи. Сотрудникам аптеки они предъявили свои удостоверения и заявили, что никого вызывать не надо. Сулли силой выволокли на улицу, после чего избили.

Задерживать мужчину не стали, он вернулся домой. Но на следующий день ему резко стало плохо. Сулли госпитализировали, но, несмотря на помощь врачей, полученные накануне травмы оказались несовместимыми с жизнью.

— По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, — сообщили Лайфу в пресс-службе МВД РФ по Подмосковью.