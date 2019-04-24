Луценко: Ждём приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

В Киеве обрадовались слухам о том, что бывший президент готовится вернуться на родину.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал слухи о намерениях экс-президента Виктора Януковича вернуться в Незалежную после смены власти. По словам Луценко, этим новостям в Киеве только рады, ведь там Януковича ждёт приговор за госизмену, а также обвинительный акт по организации расстрелов на Майдане.

— Ждём приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками, — написал генпрокурор на странице в "Фейсбуке".

Отметим, что судьба самого Луценко в связи с избранием нового президента Украины также весьма туманна. Зеленский уже пообещал снять его с должности генпрокурора, как и других представителей старой команды.

Виктор Янукович — украинский государственный и политический деятель, который дважды занимал пост премьера страны, а в 2010-м был избран президентом. 22 февраля 2014 года в ходе острого политического кризиса Янукович был фактически отстранён от власти Верховной радой и сбежал в Россию, где, по некоторым данным, скрывается по сей день. Подробную биографию политика читайте на сайте uznayvse.ru.