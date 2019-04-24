В Новокузнецке неизвестный застрелил подростка

Преступник подобрал гильзу, после чего скрылся с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В Кемеровской области неизвестный в маске выстрелил в голову 17-летнему подростку. Молодой человек скончался от полученного ранения, сообщает областное СУ СК РФ.

По предварительной информации, неизвестный подбежал к идущему на остановку подростку со спины и произвёл выстрел. После этого он подобрал гильзу и скрылся.

На месте преступления работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Лайф сообщал об убийстве 15-летнего подростка в Мордовии — в него стреляли из машины.