Путин объяснил свой указ об упрощённой выдаче гражданства для жителей ЛНР и ДНР

Глава государства добавил, что у Москвы нет желания создавать проблемы новой украинской власти.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР — это вопрос гуманитарного характера. Лидер страны добавил, что у России нет желания создавать проблемы новой украинской власти.

— У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границы с точки зрения прав человека, — заявил глава государства, добавив, что это вопрос чисто гуманитарного характера.

Добавим, после этих слов российского лидера раздались аплодисменты в зале, где проходит встреча с членами Совета законодателей.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Согласно документу, постоянно проживающие на территории ЛНР и ДНР граждане могут подать заявления о приёме в российское гражданство в территориальные органы МВД РФ. В течение трёх месяцев их заявления будут рассматриваться.