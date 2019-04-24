МИД Украины отреагировал на решение России о паспортах для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ об упрощённом порядке выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР "продолжением вмешательства" во внутренние дела Незалежной.
— Это новый, "паспортный", этап оккупации Донбасса, — написал он в "Твиттере", призвав жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта".
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. При этом документ был подписан в гуманитарных целях.
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