МИД Украины отреагировал на решение России о паспортах для жителей Донбасса

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МИД Украины отреагировал на решение России о паспортах для жителей Донбасса

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Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ об упрощённом порядке выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР "продолжением вмешательства" во внутренние дела Незалежной.

Это новый, "паспортный", этап оккупации Донбасса, — написал он в "Твиттере", призвав жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. При этом документ был подписан в гуманитарных целях.

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