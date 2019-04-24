Известная украинская боксёрша умерла в возрасте 28 лет

Незадолго до смерти спортсменке диагностировали тромбоз печёночных вен и провели экстренную операцию.

Известная украинская боксёрша Юлия Лясота, которая в составе национальной сборной выступала на международных соревнованиях, умерла на 29-м году жизни.

О смерти спортсменки на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщила руководитель команды "Украинские львицы" Мирослава Пеганова. Как уточняется, незадолго до смерти Лясота была экстренно госпитализирована, ей диагностировали тромбоз печёночных вен.

Спортсменку прооперировали, она находилась в критическом состоянии. Спасти её врачам не удалось.

У Лясоты остался 11-летний сын, которого она воспитывала одна.

Ранее Лайф писал, как в Новой Зеландии боксёрша умерла, пропустив удар на тренировке.