В России после проверки закрылось более 250 клиник пластической хирургии

В России остановлена деятельность 252 клиник пластической хирургии, в них по итогам внеплановой проверки Росздравнадзора нашли нарушения. Об этом со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

Как отмечается, проверки прошли в 1257 клиниках. В 70% учреждений были выявлены нарушения обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии.

В 2018 году в РФ было зафиксировано шесть смертей пациентов после пластических операций. Такие данные предоставили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.