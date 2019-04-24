Боярский увидел в шляпе Ким Чен Ына "романтический настрой" к России

Кроме того, он разглядел в этом возможность сделать более изысканный поклон, нежели без головного убора.

Наличие шляпы на голове Ким Чен Ына во время его приезда в Россию говорит о романтическом настрое к нашей стране. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал Михаил Боярский.

— Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе — возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора. Приподнять шляпу в знак приветствия — в этом есть большой шарм, на мой взгляд, — сказал Боярский.

Как уже сообщал Лайф, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он попробовал приветственный каравай. Несколько часов назад главу КНДР встретили во Владивостоке. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.