Киев обратился в Совбез ООН из-за российских паспортов у жителей Донбасса

Власти Украины считают, что упрощение процедуры получения российского гражданства противоречит минским соглашениям.

Власти Украины обратились в Совет безопасности ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил в среду постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Он добавил, что инициатором обращения выступил Пётр Порошенко, который 21 апреля проиграл выборы президента страны.

За дорученням ⁦⁦@poroshenko⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.

— По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Совбезом минским договорённостям, — говорится в сообщении Ельченко в "Твиттере".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях.

МИД Украины уже призвал жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта".