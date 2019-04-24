Киев обратился в Совбез ООН из-за российских паспортов у жителей Донбасса

Читайте также

Киев обратился в Совбез ООН из-за российских паспортов у жителей Донбасса

793

Фото: © РИА Новости/Андрей Иглов

Власти Украины считают, что упрощение процедуры получения российского гражданства противоречит минским соглашениям.

Власти Украины обратились в Совет безопасности ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил в среду постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Он добавил, что инициатором обращения выступил Пётр Порошенко, который 21 апреля проиграл выборы президента страны.

— По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Совбезом минским договорённостям, — говорится в сообщении Ельченко в "Твиттере".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях.

МИД Украины уже призвал жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×