Суд признал виновным экс-участкового, проглядевшего серпуховского маньяка

Местные жители сообщали в полицию о странном поведении соседа, однако никаких мер принято не было, пока не была убита пятилетняя девочка.

Бывший сотрудник полиции из подмосковного Серпухова признан виновным в халатности, повлёкшей гибель малолетнего ребёнка от рук убийцы. Суд установил, что Георгий Кузнецов отказался возбуждать уголовное дело в отношении А. Сёмина, посчитав, что это отрицательно скажется на вверенном ему участке, хотя местная жительница сообщала, что Сёмин пытался похитить её дочь. Но, почувствовав свою безнаказанность, маньяк позднее похитил и жестоко расправился с другой девочкой.

— Сегодня Серпуховской городской суд Подмосковья признал виновным в халатности и приговорил бывшего участкового инспектора полиции Кузнецова к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, запретив на два года занимать государственные должности, — сообщил ТАСС адвокат осуждённого Дагир Хасавов, отметив, что обжалует приговор.

Как сообщал Лайф, ещё в ходе следствия по результатам проверки "за ненадлежащий контроль за деятельностью подчинённых сотрудников" уже уволены замначальника МУ МВД "Серпуховское", глава отделения охраны общественного порядка этого МУ МВД, а также ещё двое сотрудников управления.

Напомним, 22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Тело ребёнка нашли в спортивной сумке на заброшенных железнодорожных путях. Подозреваемым стал А. Сёмин, который, судя по камерам видеонаблюдения, нёс эту сумку. Выяснилось, что местные жители ранее обращались в полицию из-за поведения Сёмина: он раздевался перед детьми и постоянно находился около детских площадок.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении А. Сёмина продолжается. Обвиняемый находится в психиатрической клинике. Эксперты пока не могут определить степень его вменяемости.