Мать липецких маугли бросила их из-за родов третьего ребёнка

Уже сейчас прокуратура передала в суд требование лишить женщину родительских прав.

Женщина, бросившая двух маленьких детей в одной из липецких квартир, не была с ними, потому что ушла рожать ещё одного ребёнка.

Отмечается, что сама Наталья неохотно идёт на контакт с кем-либо и общается неадекватно. Первых двух детей она родила от гастарбайтера, который периодически приезжает на заработки. Отцом третьего ребёнка является местный житель, злоупотребляющий алкоголем. У старшей дочери есть инвалидность из-за аномалии развития головного мозга. На пособие по инвалидности Наталья и живёт.

Как стало известно Лайфу, условия, где проживает мать со своими детьми, трудно назвать нормальными: в комнате в общежитии лишь один стол, на котором стоит телевизор, а также разломанный шкаф и всего одна кровать. Соседка женщины показала корреспонденту Лайфа эту обстановку.

— Детей я вижу очень редко, даже соседи видели их очень редко. Гулять они выходят часа в три ночи, когда она просыпается. Кормит их она часа в четыре вечера. В холодильнике у неё вообще ничего нет, — рассказала соседка по имени Нина.

Она также показала, что еда, которой она кормит детей, хранится по несколько дней. Дети постоянно выглядят неопрятными, а старшая дочка не ходит и с трудом набирает 10 кг. Также среди того, что есть на кухне, можно увидеть множество банок с энергетиками, а по словам соседей, женщина курила во время беременности и сейчас выпивает.

Одна из колясок, в которой мать выводит детей на прогулку, без колеса. Каждый раз она приделывает его вручную.

Как отмечают в региональной прокуратуре, дети сейчас находятся в больнице для медицинского обследования.

— Мать изъятых детей относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недавно родила третьего ребёнка, с которым находится в областном перинатальном центре. В настоящее время детский омбудсмен региона взаимодействует со всеми заинтересованными службами, идёт сбор информации, устанавливаются детали произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что в одной из квартир Липецка были найдены двое маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет.