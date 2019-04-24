В Омске ребёнок серьёзно пострадал, напоровшись на штырь школьного забора

В Омске 12-летний мальчик получил проникающее ранение брюшной полости при попытке перелезть через металлический забор. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.
Сотрудники МЧС болгаркой отпилили штырь и вызволили повисшего на заборе ребёнка, после чего передали несовершеннолетнего врачам скорой помощи.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав, мальчику была проведена экстренная операция. Ребёнок получил травмы крестца, брюшной полости и бедра, его состояние оценивается как стабильное.
По факту получения школьником тяжёлой травмы начата проверка.
Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Белоруссии: там девочка погибла от удушения рюкзаком при попытке перелезть через забор.
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