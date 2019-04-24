Матвиенко предложила в законе закрепить понятие "национальный проект"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила закрепить в законодательстве понятие "национальный проект". Об этом она сказала на встрече Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Прежде всего необходимо законодательно закрепить место национальных проектов в общей системе стратегического планирования, — отметила она.

Поставлена задача реализовать двенадцать нацпроектов. По указу главы государства они должны быть выполнены до 2024 года.