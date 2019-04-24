Диетолог посоветовала россиянам не объедаться на Пасху

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Диетолог посоветовала россиянам не объедаться на Пасху

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Фото: © Flickr/Tatters

Излишками Королёва предложила поделиться с близкими, которым не достались "такие продукты".

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва напомнила россиянам о смысле Пасхи и призвала не объедаться.

Это христианский праздник, который должен заключаться не в празднике для живота прежде всего, не в злоупотреблении пищей столь долгожданной, — заявила Королёва в беседе с НСН.

Диетолог выразила уверенность, что искренне соблюдающие пост люди не планируют пресыщаться, и напомнила, что праздник — это милосердие. Так, Королёва предложила поделиться излишками продуктов с близкими.

Ранее врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

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