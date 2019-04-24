СК просит заочно арестовать ещё двух фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова

СКР обратился в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать ещё двоих боевиков, причастных к убийству пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова, а также морпеха Александра Позынича.

— В Басманный суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Манли и Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева ТАСС.

По решению Басманного суда заочно арестованы десять граждан Сирии по делу об убийстве военного.

Су-24 был сбит турецким F-16. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич.