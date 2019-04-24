В разговоре лидер Франции предложил "новому президенту Украины" свою поддержку по вопросу урегулирования в Донбассе.

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли французского лидера Эмманюэля Макрона: представившись Владимиром Зеленским, они приняли поздравления с победой на выборах президента Украины. Запись разговора пранкеры опубликовали в своём аккаунте на YouTube.

— Я звоню вам, чтобы сказать, что я искренне рад вашей победе и мы все рады за Украину. Вы должны насладиться этим моментом в кругу семьи, с друзьями. И полноценно пережить этот момент, потому что уже с завтрашнего дня на ваши плечи ляжет груз ответственности, — сказал Макрон лже-Зеленскому.

Французский лидер также пообещал Киеву поддержку в вопросе борьбы с коррупцией и в минском формате. "Зеленский" же в ответ заявил, что свой первый международный визит намерен совершить во Францию.

Макрон был осторожен в высказываниях относительно "выдачи" Петра Порошенко, который, как заявили пранкеры, может скрыться во Франции от правосудия. При этом он поддержал "украинского коллегу" в стремлении перезагрузить отношения с Россией и решить вопрос с Донбассом.

— Как я вам уже обещал, всё своё влияние в рамках Минского процесса использую, чтобы помочь в этом, — сказал Макрон.

В завершение разговора пранкер поздравил французского лидера с Пасхой, а сам пообещал, что во время празднования "не будет таким пьяным, каким обычно бывает мистер Порошенко".